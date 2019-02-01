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ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ! ВВЕДЕНО У ДІЮ НОВІ КОДИ БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

01.02.2019 Новини Комментариев нет

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу платників, що з метою належного ведення оперативного обліку податку (збору) Державною фіскальною службою України наказом від 27.12.2018 № 873 «Про затвердження внесення Змін до наказу ДФС від 10.04.2015 № 267» введено у дію нові коди бюджетної класифікації:

11010501 — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

11011001 — «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Таким чином, платники податку — фізичні особи, які відповідно до розділу IV Кодексу зобов’язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують:

податок по коду платежу «11010501» — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

військовий збір по коду платежу «11011000» — «військовий збір».

У разі, якщо платник податку — фізична особа зобов’язаний подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, то в такому випадку платник податку сплачує:

податок по коду платежу «11010500» — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

військовий збір по коду платежу «11011001» — «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Покровсько-Добропільське управління

ГУ ДФС у Донецькій області

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