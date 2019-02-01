ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБІЛЬШЕНО НА ПОНАД 30 ВІДСОТКІВ

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України збільшено на понад 30 відсотків. Про це повідомив Міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ.
«Ми зробили все можливе для того, аби підвищити рівень мотивації військових до проходження військової служби у Збройних Силах України. З 1 січня 2019 року збільшено грошове утримання всіх військових більш ніж на 30 відсотків», – зазначив Міністр оборони України.
За його словами, розмір грошового забезпечення у 2019 році становитиме: командира механізованої бригади 25,4 тис. грн, командира роти – 15,3 тис. грн, солдата-контрактника першого року служби – 10,2 тис. грн.
«Порівняно з 2018 роком фонд грошового забезпечення на 2019 рік збільшено на 15,2 млрд грн, або на 41%», – повідомив Міністр оборони.