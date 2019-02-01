ГОРОСКОП НА 1 ФЕВРАЛЯ

Гороскоп Овен. Дела, начатые в этот день, вряд ли удастся довести до конца. Нельзя делать денежные вклады и брать кредиты. Вы можете стать жертвой оккультного воздействия или добычей мошенника.
Гороскоп Телец. Вы сможете вновь помериться силами с судьбой и переиграть ситуацию в свою пользу, однако не исключены крупные проколы по собственной неосмотрительности.
Гороскоп Близнецы. Если 1 февраля Близнецы завершат некое срочное и важное дело, то уже могут рассчитывать на успех и прибыль. Только займитесь работой с утра, а не после полудня
Гороскоп Рак. Ваш мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему вы будете способны не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных идей.
Гороскоп Лев. Достигнутые договоренности или заключенные партнерские отношения будут развиваться и приносить пользу долгое время. Вы почувствуете, что люди ценят ваш опыт и относятся к вам как к серьезному, ответственному человеку.
Гороскоп Дева. 1 февраля для Девы минимальный риск будет только во благо, поэтому можно использовать его в работе и решении финансовых проблем. Избегайте дальних поездок на машине – возможны аварии и травмы.
Гороскоп Весы. Многие Весы могут испытать осложнения с друзьями и партнерами. Потребуется внимательно следить за выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично.
Гороскоп Скорпион. Могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Отдавайте долги, как материальные, так и нравственные.
Гороскоп Стрелец. Звезды предсказывает Стрельцам нелегкий день, когда вокруг будут сплошные претензии, критика и даже агрессивные выпады в их сторону. Вообще, уравновешенности не помешает и вам, поэтому будьте сдержанным.
Гороскоп Козерог. Хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.
Гороскоп Водолей. Представители этого знака, которым свойственны реформаторство и носительство новых идей, будут способны на экстравагантные поступки. В это время можно избавиться от рассеянности и лени.
Гороскоп Рыбы. Отличный день для Рыб, которые решили пройтись по магазинам и изменить имидж. 1 февраля вы сможете приобрести вещи со скидкой, а так же предстать перед близкими людьми в новом и стильном образе.