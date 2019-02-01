В УКРАЇНІ ЗМІНИТЬСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Міністерство аграрної політики та продовольства оприлюднило проект підзаконного акту, необхідного для реалізації закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству».
Вказані зміни надають можливість проводити інвентаризацію масивів земель сільськогосподарського призначення.
Як наслідок, до Державного земельного кадастру будуть внесені відомості про: невитребувані, нерозподілені земельні ділянки, земельні ділянки під польовими дорогами, земельні ділянки під полезахисними лісосмугами, сам масив земель сільськогосподарського призначення.
Зазначається, що внесення до Державного земельного кадастру відомостей про усі земельні ділянки і наступне оформлення прав на них матиме такі результати: наповнення місцевих бюджетів для органів місцевого самоврядування завдяки платі за землю, для землекористувачів – можливість скористатися механізмом консолідації, закладеним у вищезгаданому законі.
Вказані зміни Кабмін має затвердити до кінця березня поточного року.