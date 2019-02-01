ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 ЛЮТОГО 01.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1587 — підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.1597 — укази про «урочні літа», про кабальних холопів.1673 — німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним сумувальну «арифметичну машину»1709 — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо1884 — вийшло у світ перше видання Oxford English Dictionary (Оксфордського словника англійської мови)1893 — Томас Едісон створив у Нью-Джерсі першу у світі кіностудію «Чорна Марія»1907 — в одній із берлінських газет з’явилася стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів (однак Складановський створив свій кіноапарат одночасно (1895) і незалежно від братів Люм’єрів)1926 — утворена Киргизька АРСР.1930 — газета «Таймс» надрукувала перший у світі кросворд1945 — створений Квартет імені Олександра Порфировича Бородіна.1946 — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН.1946 — проголошення Угорщини республікою.1951 — відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.1953 — хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані.1954 — відбулася прем’єра першої телевізійної «мильної опери» («Secret Storm)»1958 — США успішно провів запуск орбітального сателіта «Експлорер».1958 — Єгипет і Сирія утворили Об’єднану Арабську Республіку.1967 — у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису «Детройтські новини».1979 — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного зарубіжного заслання.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.1994 — вступила в силу Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл «Колумбія». Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.2010 — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку. Tweet Pin It Tags:1 лютого, 1 февраля, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ