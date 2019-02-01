ВАЖЛИВО: ЗМІНИ ДО ОЗНАК ДОХОДІВ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ

З метою недопущення втрат бюджету та достовірності відображення у розрахунку за формою 1 ДФ доходів, отриманих громадянами протягом звітного періоду, Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 31 жовтня 2018 року № 863 було внесено зміни до Наказу від 13.01.2015 №4 Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, які вступили в дію з 1 січня 2019 року.
Зокрема, зміни стосуються Додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а саме: Довідник ознак доходів доповнено ознаками 186-194, змінено/ доповнено перелік доходів по ознакам 113, 114, 127, 143, 145, 149, 156, 160, 183.
Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області наголошує на необхідності врахування вищезазначених змін при складанні звітності!