БІЛЬШЕ МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ ЗАЛИШИЛИ ТУРИСТИ ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНУ

Непомітно пролетів ще один рік. І за підсумками 2018 року можна вже зробити висновки щодо покращення туристичної інфраструктури Донеччини, що не в останню чергу відображається на темпах зростання надходжень туристичного збору.
Так, за 12 місяців 2018 року відпочивальники Донеччини залишили у регіоні 1,2 млн гривень туристичного збору, що майже в половину більше минулорічних надходжень.
Зазвичай, найбільш привабливими для мешканців та гостей регіону у 2018 році були курортні зони Азовського узбережжя – до місцевих бюджетів м. Маріуполя та Мангушського району надійшло 720,4 тис. гривень. Але туристичні стежки до пам’яток Слов’янського району Донеччини теж мали популярність серед своїх прихильників і залишили місцевим бюджетам майже 257 тис. гривень.
Нагадаємо, що туристичний збір – це місцевий податок, кошти якого поповнюють місцеву скарбницю та розвивають інфраструктуру вітчизняного туризму. І якщо до 2019 року ставка турзбору являла собою «вилку» від 0,5 до 1% від бази, якою була вартість усього періоду проживання (без ПДВ), то тепер базою оподаткування є загальна кількість діб тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ.
Отже, ставки збору тепер диференційовані щодо видів туризму та обчислюються фіксовано (незалежно від розміру плати за проживання) – від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2019 року, а вона складає 4 173 грн, для однієї особи за кожну добу тимчасового розміщення.
Таким чином, ставка туристичного збору у 2019 року складає:
- до 0,5% (для внутрішнього туризму) – 20,87 грн;
- до 5% (для в`їзного туризму) – 208,65 гривен.