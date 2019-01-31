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Прокуроры добились отстранения от должности мэра Доброполья, подозреваемого в коррупции

31.01.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Через день после решения суда о «ночном» домашнем аресте и возвращения к обязанностям мэра Доброполья Андрея Аксенова, которого подозревают в коррупции, прокуроры добились его отстранения от служебных обязанностей.

Сегодня решением суда Краматорска Андрей Аксенов был отстранен от должности мэра Доброполья сроком на два месяца.

Напомним, день назад, 29 января, после того, как почти год чиновник не появлялся в суде, он приехал на заседание в Краматорск. Суд принял решение о мере пресечения — домашнем аресте с 22.00 до 5.00. Уже 30 января Аксенов вышел на работу и успел уволить своего заместителя Виктора Древаля, который обвинял градоначальника в коррупции. По мнению оппонентов мэра, именно это и было целью его возвращения — обеспечение своих сторонников руководством избирательным процессом в городе.

Правоохранители подозревают Аксенова в растрате бюджетных средств и служебном подлоге, в числе выдвинутых обвинений также подделка документов для поездок в оккупированный Крым. Кроме этого, активисты и общественники обвиняют Аксенова в содействии в 2014 году боевикам «ДНР».

Судебный процесс над чиновником вызывает большой резонанс в Донецкой области.

29 января сторонники одиозного мэра не пустили в зал заседаний суда представителей общественности. В зале все места были заняты сочувствующими мэру. В коридоре была потасовка. Сегодня люди Аксенова также пытались перекрыть вход в зал, однако несмотря на очередное столкновение сил, активисты смогли попасть на заседание суда.

Очевидцы процесса говорят, что в обоих случаях для защиты Акксенова людей привозили автобусами. Среди сторонников чиновника, подозреваемого в коррупции, на заседания суда приезжают руководители из горсоветов Доброполья, Белицкого и Новодонецкого.

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