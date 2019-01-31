Прокуроры добились отстранения от должности мэра Доброполья, подозреваемого в коррупции

Сегодня решением суда Краматорска Андрей Аксенов был отстранен от должности мэра Доброполья сроком на два месяца.
Напомним, день назад, 29 января, после того, как почти год чиновник не появлялся в суде, он приехал на заседание в Краматорск. Суд принял решение о мере пресечения — домашнем аресте с 22.00 до 5.00. Уже 30 января Аксенов вышел на работу и успел уволить своего заместителя Виктора Древаля, который обвинял градоначальника в коррупции. По мнению оппонентов мэра, именно это и было целью его возвращения — обеспечение своих сторонников руководством избирательным процессом в городе.
Правоохранители подозревают Аксенова в растрате бюджетных средств и служебном подлоге, в числе выдвинутых обвинений также подделка документов для поездок в оккупированный Крым. Кроме этого, активисты и общественники обвиняют Аксенова в содействии в 2014 году боевикам «ДНР».
Судебный процесс над чиновником вызывает большой резонанс в Донецкой области.
29 января сторонники одиозного мэра не пустили в зал заседаний суда представителей общественности. В зале все места были заняты сочувствующими мэру. В коридоре была потасовка. Сегодня люди Аксенова также пытались перекрыть вход в зал, однако несмотря на очередное столкновение сил, активисты смогли попасть на заседание суда.
Очевидцы процесса говорят, что в обоих случаях для защиты Акксенова людей привозили автобусами. Среди сторонников чиновника, подозреваемого в коррупции, на заседания суда приезжают руководители из горсоветов Доброполья, Белицкого и Новодонецкого.