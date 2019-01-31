Кажуть, що з приходом цього дня починалися так звані Афанасьєвські морози. Однак чекали ще більш сильних морозів у лютому на Тимофеевские морози. Анализировали 31 січня природні явища і намагалися передбачити погоду.
День Афанасія або день Ломиноса відомий своїми морозами. Кажуть: «На Ломиноса ніс легко відморозити», «Якщо прийшов Ломонос, ховай щоки і ніс».
Для предків кожен день мав певне значення, і саме тому, прикмети на 31 січня для них також були актуальні. 31 січня не тільки аналізували природні явища та прикмети, але також вшановували пам’ять святителя Афанасія Великого і Кирила — архієпископів з Олександрії. Вважалося, що в цей день треба було позбавлятися від нечистої сили: селяни проводили різноманітні обряди, щоб перемогти злих духів, виготовляли обереги.
Народні прикмети на 31 січня
- Заметіль у цей день передвіщає прихід пізньої весни
- Якщо на Афанасія відлига — літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим
- Ворони 31 січня кружляють зграями високо — мороз протримається достатньо довго
- Якщо людина народилася 31 січня, щоб захистити себе від злих сил, він повинен носити талісман з аквамарином і гранатом
- Якщо на Афанасія захід — чистий, і в цей день вдарив мороз — прикмета до того, що морозна погода протримається ще дуже довго
- У старовину 31 січня ставили на стіл самовар і слухали: якщо він сильно гудів, отже, вдарять морози найближчим часом
- Ворони кружляють зграями — чекай сильних морозів
- Якщо у дворі 31 січня з’явилася відьма, потрібно обов’язково покликати знахаря в цей день, щоб прогнати злу силу І щоб не зіпсувати, потрібно, щоб знахаря зустрів глава сім’ї разом з дружиною. Інші члени сім’ї виходити на поріг не повинні — інакше чекай пристріту. Вважалося, що 31 січня відьми відправляються на танці, втрачають пам’ять і стають вразливими, а тому, що їх легко вигнати з дому
- Якщо 31 січня обробити золою, взятої з семи печей, свою пічну трубу, то можна позбутися від злих сил — вони вилетять з дому
- Якщо хлопець не встиг посвататися до вподобаної дівчини до 31 січня, то до Масляної весілля не зіграють — буде торжество тільки після Пасхи
- В цей день не можна проводити операції — можливо нещастя. Судитися також не слід
- Якщо на Афанасія охрестити хлопчика — це погана прикмета, оскільки в майбутньому можна накликати на нього чоловічу слабкість
- Справляти новосілля 31 січня — в новому будинку будуть сварки
- Ввечері на побачення краще не йти — відьма може вкрасти
- Якщо людина народиться в цей день, то він буде хорошим воїном
- Якщо опівдні 31 січня виглянуло сонце — бути ранній весні. Хурделиця — весна буде пізньою
- Захід на ясному небі — будуть сильні і тривалі морози
- Якщо навколо місяця і сонця 31 січня — коло, буде ще більше похолодання
- Місяць з «сережками» — чекай бурана
- Ворони збираються зграями — можна чекати морозів