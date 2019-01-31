ЗА 2018 РІК В ДОНЕЦЬКІЙ МИТНИЦІ ДФС ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕНЬ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА СУМУ БЛИЗЬКО 56 МЛН ГРН

Протягом 2018 року в Донецькій митниці ДФС виявлено та задокументовано 231 порушення митного законодавства на суму близько 56 млн гривень. Порівняно з торічними показниками кількість справ збільшилась на 23%, а вартість предметів правопорушень – майже в 7 разів. Предмети правопорушень вилучено у 23 випадках. Загальна оціночна вартість вилучених товарів, серед яких тютюнові вироби, транспортні засоби, промислові товари, складає понад 52 млн гривень.
З метою забезпечення рівних умов для ведення чесного, конкурентоспроможного бізнесу митницею на постійній основі здійснюється взаємодія із митними органами іноземних держав. В рамках цього напрямку роботи протягом 2018 року до закордонних колег спрямовано 57 запитів.
Взаємодія із податковими органами – ще один з важливих напрямів роботи митних підрозділів правоохоронного напрямку. За січень-грудень 2018 року до ГУ ДФС у Харківській, Миколаївській, Донецькій областях, м. Києві та управління Офісу великих платників податків у Харківській області спрямовано 45 матеріалів для проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів. Результатом їх відпрацювання стало донарахування порушникам законодавства податкових зобов’язань на суму понад 4,4 млн грн, зменшено збитки з податку на прибуток на суму 4,26 млн грн, а також знижено від’ємне значення ПДВ більше, ніж на 1,4 млн гривень.
Крім того, за минулий рік митницею розглянуто 178 справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму понад 25 млн гривень. Результатом розгляду справ, спрямованих митницею до суду, стало застосування конфіскації предметів правопорушень на суму близько 868 тис грн та накладено штрафів на суму понад 1,5 млн гривень.
До Державного бюджету України за 2018 рік Донецькою митницею ДФС спрямовано більше 1,13 млн грн, які отримані від реалізації конфіскату, штрафів, накладених митницею та судом, а також коштів, добровільно сплачених порушниками митного законодавства у зв’язку з припиненням справ шляхом компромісу.