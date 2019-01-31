ДП «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» І ДП «СЕЛІДІВВУГІЛЛЯ» ЗНЕСТРУМЛЕНІ

На Донбасі частково знеструмлені поверхнево-технологічні комплекси вугільних підприємств — ДП «Мирноградвугілля» і «ДП Селідіввугілля» на Донеччині.
Підприємства відключені від електропостачання через гігантські борги за використану електроенергію, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
За його словами, повністю зупинена робота всіх шахт, що входять в ДП «Мирноградвугілля», частково працюють шахти ДП «Селидіввугілля».
«Знеструмлено поверхнево-технологічні комплекси, це означає, що на шахтах немає зв’язку, не працює інтернет, лазні, майстерні, ремонтні, компресорні, — каже Михайло Волинець. — Відключення почалися30 січня у другій половині дня. Зараз на шахтах припинено видобуток вугілля. Уже в лютому на Донбасі прогнозують морози до 15 градусів, а значить, що шахти будуть не тільки підтоплені і загазовані, але можливо і обмороження стовбурів. В цьому випадку відновлювати стовбури доведеться кілька місяців, повідомив Михайло Волинець.
Профспілковий лідер додав, що борги за електроенергію вугільні підприємства накопичували роками.
«Наразі гірники не можуть приступити до роботи, на шахтах готуються до проведення протестних акцій. Подаватимуть заявки на пікетування місцевих органів влади, а потім протести перемістяться до Києва, повідомив Волинець.