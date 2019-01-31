ГОРОСКОП НА 31 ЯНВАРЯ

Гороскоп Овен. У вас появится шанс реализовать давнюю идею, опираясь на поддержку друзей. Возможно, коллеги тоже захотят оказать посильную помощь. На любовном фронте перемен не ожидается, но будьте начеку — поклонники никуда не делись, а просто ждут подходящего момента для сюрприза.
Гороскоп Телец. Тельцу следует акцентировать внимание на своих финансовых делах, новой информации и людях, с которыми они недавно завязали сотрудничество. Дополнительный доход ищите в интернете, особенно, если у вас есть талант к написанию статей. Не стоит забывать про здоровье, поэтому укрепляйте иммунитет с помощью витаминов и упражнений.
Гороскоп Близнецы. Очень удачный день для тех, кто привык много времени проводить на людях и привлекать к себе внимание. Таким Близнецам без труда удается завязать полезные знакомства или найти помощников, которые будут охотно таскать каштаны из огня для представителей знака.
Гороскоп Рак. Сложный ребус предстоит разгадать Раку, но не на листе бумаги, а в личной жизни. Панике не поддавайтесь, а расставьте мысли по полочкам. Возможен неожиданный звонок от человека, который предложит выгодное сотрудничество в творческой сфере. Гороскоп советует Раку немного рискнуть, особенно, если вопрос касается крупной суммы.
Гороскоп Лев. Расположение планет на будет довольно благоприятным — самое время задуматься о переменах в жизни. Но от решительных действий лучше воздержаться — успех никуда не денется, главное — терпение и настойчивость. Вечерком желательно вспомнить о приятелях — сделайте им сюрприз и нагряньте в гости без звонка.
Гороскоп Дева. Гороскоп не советует Деве использовать эксперименты в основной работе. Вряд ли, все это по достоинству оценит начальство, да и коллеги отнесутся к вашим кретивным проектам с подозрением. Зато в любви оригинальный подход только приветствуется. Если подхватите простуду, то лечитесь народными средствами, а лучше возьмите пару дней отгулов.
Гороскоп Весы. Сюрприз, который Весы надумали преподнести своему любимому человеку, вознесет его от счастья до небес. Постарайтесь сегодня не терять контроль над происходящим. Чтобы не случилось, Весы, вам не стоит рубить с плеча, все ваши действия должны быть хорошо обдуманными.
Гороскоп Скорпион. Звезды считают, что четверг ваш день — не сомневайтесь в правдивости прогноза, а действуйте смело и решительно. Начальство оценит вашу активность, правда, придется немножко задержаться на работе. В сфере личных отношений ожидаются приятные перемены — любимый человек, наконец, понял, что вам нужно для полного счастья.
Гороскоп Стрелец. Дипломатичность в общении – козырь Стрельца на день. Не старайтесь решать чужие проблемы, забыв про личные вопросы. 2 февраля есть шанс поменять работу, но перед этим все тщательно обдумайте. Удачный день для Стрельца, который занимается активными видами спорта. Вы даже можете выиграть соревнования и стать в числе первых.
Гороскоп Козерог. Звезды считают, что четверг ваш день — не сомневайтесь в правдивости прогноза, а действуйте смело и решительно. Начальство оценит вашу активность, правда, придется немножко задержаться на работе. В сфере личных отношений ожидаются приятные перемены — любимый человек, наконец, понял, что вам нужно для полного счастья.
Гороскоп Водолей. Водолеям придется смириться с несправедливым отношением руководства, а также старших родственников. Да, критикуют и ругают вас сегодня куда чаще, чем хвалят, и с этим, увы, ничего нельзя поделать. С другой стороны, о ваших мелких промахах, сегодня вызывающих такой резонанс, все наверняка вскоре забудут.
Гороскоп Рыбы. Поход по магазинам окажется для Рыб увлекательным, познавательным и полезным. Вы сможете не только приобрести нужную вещь по приемлемой цене, но и от всего сердца порадоваться покупке. Не держите радость в себе, поделитесь ею со своими близкими.