ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 СІЧНЯ 31.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1729 — у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших.1747 — у Лондоні відкрилася перша клініка з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock.1893 — у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 р. — Київнаукфільм)1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проекту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни.1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі «Експлорер-1», котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю без ушкоджень.1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому.2009 — у Кенії принаймні 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло. Tweet Pin It Tags:31 січня, 31 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ