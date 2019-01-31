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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 СІЧНЯ

31.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1729 — у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших.
  • 1747 — у Лондоні відкрилася перша клініка з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock.
  • 1893 — у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.
  • 1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 р. — Київнаукфільм)
  • 1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проекту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни.
  • 1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі «Експлорер-1», котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.
  • 1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю без ушкоджень.
  • 1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому.
  • 2009 — у Кенії принаймні 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.
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