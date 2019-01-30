ІМЕНИНИ 30 СІЧНЯ

Антон (також Антін; від лат. Antonius) — чоловіче ім’я латинського походження. Слов’янізована форма імені Антоній (Антонін). Походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат. Antonius). За іншою версією, має зв’язок із дав.-гр. αντεω, ανταω («боротися», «вступати до бою», «готовий до бою») — один із особистих епітетів давньогрецького бога рослинності, виноробства та веселощів Діоніса
Єгор (рос. Его́р, jɪˈɡor) — російське чоловіче особисте ім’я; яке є фонетичним варіантом імені Георгій, що стало самостійним ім’ям. Виникло через неможливість вимови у російській мові початкового м’якого
Юрій /Юрко — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.
Георгій — ім’я грецького походження (дав.-гр. Γεώργιος), в перекладі «землероб», французький синонім «Georges — Жорж».
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван.