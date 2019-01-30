УКРАЇНА ВИЙШЛА З УГОДИ ПРО ТОРГІВЛЮ МІЖ КРАЇНАМИ СНД

Україна вийшла з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць Співдружності незалежних держав. Відповідне рішення було затверджено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 30 січня.
Ініціатива про вихід з угоди належить Міністерству економічного розвитку.
Варто відзначити, що дана угода була досягнута у 1992 році. Вона визначала принципи укладання, внесення змін і розірвання міждержавних торгівельно-економічних угод країн СНД, зокрема обсяги, ліміти, терміни поставок товарів, а також закріплювала конкретних постачальників за певними покупцями.
В українському уряді вважають, що дані норми не відповідають сучасним принципам ринкової економіки в Україні і є застарілими. Також було відзначено, що в даний час в країні відсутні фактичні міждержавні торгово-економічні угоди між державами-учасницями СНД.
Як повідомлялось раніше, Кабінет міністрів України під час засідання в середу, 23 січня, припинив дію ще низки угод, підписаних в рамках Співдружності незалежних держав.