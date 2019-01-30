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ПРИКМЕТИ НА 30 СІЧНЯ

30.01.2019 Цікаво знати Комментариев нет

30 січня відзначають не тільки день Антона, але й день Антоніни. Кажуть: «Антоніна — зими половина». Це був своєрідний переломний момент, коли, начебто, половина зими залишилася позаду, але попереду ще були лютневі холоди, і, цілком можливо, що селянину довелося б зіткнутися з суворими буднями, пов’язаними з нестачею припасів і корми для худоби. Однак люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи додатку світлового дня і сонячного світла. Аналізували природні явища, прикмети і говорили про те, якою буде погода.

В давнину саме в день 30 січня намагалися залякати всяку нечисть, щоб вона не підходила до будинку. Для цього виходили на найближче перехрестя і починали йти додому задом наперед. Якщо зумієш 30 січня дійти до будинку таким чином і не впасти, то варто перекреслити свої сліди палицею і замести їх снігом, щоб чаклуни, відьми і злі сили не пробралися в будинок.

Народні прикмети на 30 січня

  1. Якщо на Антона встановлювалася тепла погода, то говорили про те, що на наступний день вдарять сильні морози. «Антон хитрий з усіх боків» — таке прислів’я існувала в старовину
  2. На Антона і Антоніну пекли спеціальні круглі колобки з толокна і пригощали ними дітей — щоб швидше літо настало, адже колобки символізували сонце
  3. Якщо весь день 30 січня була відлига — чекай ранньої весни і гарного улову риби
  4. Якщо сонце 30 січня здалося тільки опівдні, слід очікувати ранньої весни
  5. Йде сніг — прикмета до того, що буде пізня весна
  6. Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть довгими і сильними
  7. Лисиця лягла на сніг — будуть холоди. Гучний щебет синиць вранці 30 січня також віщує похолодання
  8. Якщо місяць лише зрідка визирає з хмар — можна сподіватися на хороший урожай зернових культур
  9. У місяці 30 січня роги круті — погода буде сонячною і морозною
  10. Ясне небо і місячна ніч — буде мало врожаю
  11. Відлига на Антона — опадів навесні практично не буде
  12. Ясний і безвітряний день 30 січня — чекай похолодання
  13. Якщо людина народилася 30 січня, то він відрізняється веселою вдачею. В якості талісмана йому рекомендують носити амулет з олександритом або хризоберилом.
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