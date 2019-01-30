30 січня відзначають не тільки день Антона, але й день Антоніни. Кажуть: «Антоніна — зими половина». Це був своєрідний переломний момент, коли, начебто, половина зими залишилася позаду, але попереду ще були лютневі холоди, і, цілком можливо, що селянину довелося б зіткнутися з суворими буднями, пов’язаними з нестачею припасів і корми для худоби. Однак люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи додатку світлового дня і сонячного світла. Аналізували природні явища, прикмети і говорили про те, якою буде погода.
В давнину саме в день 30 січня намагалися залякати всяку нечисть, щоб вона не підходила до будинку. Для цього виходили на найближче перехрестя і починали йти додому задом наперед. Якщо зумієш 30 січня дійти до будинку таким чином і не впасти, то варто перекреслити свої сліди палицею і замести їх снігом, щоб чаклуни, відьми і злі сили не пробралися в будинок.
Народні прикмети на 30 січня
- Якщо на Антона встановлювалася тепла погода, то говорили про те, що на наступний день вдарять сильні морози. «Антон хитрий з усіх боків» — таке прислів’я існувала в старовину
- На Антона і Антоніну пекли спеціальні круглі колобки з толокна і пригощали ними дітей — щоб швидше літо настало, адже колобки символізували сонце
- Якщо весь день 30 січня була відлига — чекай ранньої весни і гарного улову риби
- Якщо сонце 30 січня здалося тільки опівдні, слід очікувати ранньої весни
- Йде сніг — прикмета до того, що буде пізня весна
- Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть довгими і сильними
- Лисиця лягла на сніг — будуть холоди. Гучний щебет синиць вранці 30 січня також віщує похолодання
- Якщо місяць лише зрідка визирає з хмар — можна сподіватися на хороший урожай зернових культур
- У місяці 30 січня роги круті — погода буде сонячною і морозною
- Ясне небо і місячна ніч — буде мало врожаю
- Відлига на Антона — опадів навесні практично не буде
- Ясний і безвітряний день 30 січня — чекай похолодання
- Якщо людина народилася 30 січня, то він відрізняється веселою вдачею. В якості талісмана йому рекомендують носити амулет з олександритом або хризоберилом.