КАБМІН ЗАТВЕРДИВ ПОРЯДОК ВИПЛАТ ЗА ПРОГРАМОЮ «МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»

Кабмін України затвердив порядок відшкодування витрат на послуги по догляду за дітьми до трьох років за програмою «муніципальна няня». Рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів у середу, 30 січня.
Згідно з ухваленим рішенням, починаючи з 1 січня 2019 року обласна та Київська міська держадміністрації будуть відшкодовувати вартість послуг за програмою «муніципальна няня» в розмірі прожиткового мінімуму для дітей до шести років. У 2019 ця сума становить 1626 гривень.
Послуги в рамках програми можуть представляти фізичні особи-підприємці або юридичні особи, які надають послуги з догляду за дітьми. Винятком стали державні та комунальні дитячі садки, витрати на які в рамках програми не компенсуються.
Нарахування компенсації буде здійснюватися щомісяця на рахунок одного з батьків або опікуна.
У держбюджеті на 2019 рік на витрати в рамках програми закладено 500 млн гривень.
Нагадаємо, починаючи з 1 вересня 2018 року матерям новонароджених в пологових будинках видається одноразова натуральна допомога «пакет малюка».