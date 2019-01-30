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ГОРОСКОП НА 30 ЯНВАРЯ

30.01.2019 Гороскоп Комментариев нет

ОВЕН

Следует немного умерить свои желания, чтобы не было долгов.

Вечером ждет приятная встреча.

ТЕЛЕЦ

Вы сможете решать любые проблемные задачи, если захотите.

Дома ждет полная идиллия и отсутствие разногласий с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня не стоит решать серьезные финансовые вопросы и заключать сделки.

Берегите спину, не поднимайте тяжестей.

РАК

Все крупные покупки, сделанные в этот день, будут удачными.

Хороший день, чтобы поговорить с подчиненными.

ЛЕВ

Львам не стоит поддаваться на провокации.

Этот день подходит для крупных финансовых вложений, между вами и близкими людьми полное взаимопонимание.

ДЕВА

Стоит заняться оформлением важных документов, переездом.

Если давно хотели пригласить хорошего человека на свидание, сделайте это.

ВЕСЫ

Деловые переговоры старайтесь проводить с глазу на глаз при личной встрече.

Дома ждет приятная новость.

СКОРПИОН

Постарайтесь посвятить несколько часов общения с вашими родственниками, окружите их любовью и заботой.

На работе все прекрасно.

СТРЕЛЕЦ

Удастся исправить все ранее допущенные ошибки.

Начинать новые дела сегодня не стоит.

КОЗЕРОГ

Сложится не очень благоприятная атмосфера в коллективе.

Не удастся найти взаимопонимание с близкими и родственникам.

ВОДОЛЕЙ

Посвятите день отдыху с любимым человеком.

Берегите нервы.

РЫБЫ

День будет сложным и неприятным.

Постарайтесь вечернее время посвятить своему любимому делу, или просто отдохните.

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