ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 СІЧНЯ 30.01.2019 Варто знати Комментариев нет 9 до н. е. — урочисте освячення на Марсовому полі в Римі «Вівтаря Миру» з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа1018 — в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий уклав з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду1607 — внаслідок катастрофічної повені затоплено близько 200 миль2 вздовж берегів Бристольського каналу та Севернського естуарію. Загинуло близько 2000 осіб1644 — відбулася Охматівська битва1648 — Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією1649 — королю Англії Карлу І відрубали голову1703 — згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв — колишніх васалів клану Ако — за свого пана1790 — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі1801 — опубліковано маніфест російського імператора Павла I про анексію Росією Грузинського царства (Картлі-Кахеті)1835 — в Капітолію на президента США Ендрю Джексона скоєно замах1847 — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско1853 — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо1868 — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра)1894 — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток1901 — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита1902 — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії1911 — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе1915 — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни1930 — здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери, винайденого російським метеорологом Павлом Молчановим1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем’єра німого кінофільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»1932 — у Фінляндії запроваджено в дію «сухий закон»1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер1934 — у Мордовії стратостат «Осоавіахім-1» вперше в світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули1941 — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті1945 — екіпаж підводного човна С-13 на чолі з капітаном 3-го рангу Олександром Маринеско потопив у районі Данцизької бухти німецький суперлайнер «Вільгельм Густлов»1946 — в окупованій радянськими військами Угорщині комуністи проголосили створення Угорської народної республіки1972 — у північноірландському Лондондеррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі «кривавою неділею»1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) — Ісландія визнала незалежність України — Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія — перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар закінчила восьмиденну місію на човнику НАСА «Діскавері»1998 — створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД2004 — Користувачем Юрій Коваль створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista2009 — з космодрому Плесецьк за допомогою ракетоносія Циклон-3 успішно запущений російський космічний апарат Коронас-Фотон Tweet Pin It Tags:30 січня, 30января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ