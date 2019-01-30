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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 СІЧНЯ

30.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 9 до н. е. — урочисте освячення на Марсовому полі в Римі «Вівтаря Миру» з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа
  • 1018 — в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий уклав з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду
  • 1607 — внаслідок катастрофічної повені затоплено близько 200 миль2 вздовж берегів Бристольського каналу та Севернського естуарію. Загинуло близько 2000 осіб
  • 1644 — відбулася Охматівська битва
  • 1648 — Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією
  • 1649 — королю Англії Карлу І відрубали голову
  • 1703 — згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв — колишніх васалів клану Ако — за свого пана
  • 1790 — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі
  • 1801 — опубліковано маніфест російського імператора Павла I про анексію Росією Грузинського царства (Картлі-Кахеті)
  • 1835 — в Капітолію на президента США Ендрю Джексона скоєно замах
  • 1847 — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско
  • 1853 — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо
  • 1868 — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра)
  • 1894 — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток
  • 1901 — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита
  • 1902 — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії
  • 1911 — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе
  • 1915 — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни
  • 1930 — здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери, винайденого російським метеорологом Павлом Молчановим
  • 1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем’єра німого кінофільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»
  • 1932 — у Фінляндії запроваджено в дію «сухий закон»
  • 1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер
  • 1934 — у Мордовії стратостат «Осоавіахім-1» вперше в світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули
  • 1941 — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті
  • 1945 — екіпаж підводного човна С-13 на чолі з капітаном 3-го рангу Олександром Маринеско потопив у районі Данцизької бухти німецький суперлайнер «Вільгельм Густлов»
  • 1946 — в окупованій радянськими військами Угорщині комуністи проголосили створення Угорської народної республіки
  • 1972 — у північноірландському Лондондеррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі «кривавою неділею»
  • 1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ)
 — Ісландія визнала незалежність України
 — Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія
 — перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар закінчила восьмиденну місію на човнику НАСА «Діскавері»
  • 1998 — створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД
  • 2004 — Користувачем Юрій Коваль створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом
  • 2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista
  • 2009 — з космодрому Плесецьк за допомогою ракетоносія Циклон-3 успішно запущений російський космічний апарат Коронас-Фотон
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