29 СІЧНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

В підтримку ініціативи працівників пожежної охорони України з 1995 року по 2004 рік Указом Президента України від 2 січня 1995 року № 7/95 було встановлено професійне свято – День працівників пожежної охорони України, який відзначався щорічно 29 січня.
Паралельно до цього з 1998 року стали відзначати також професійне свято “День рятівника”. Це свято було встановлено Указом Президента України “Про День рятівника” від 22 жовтня 1998 року № 1170/98, відзначалося воно щорічно в останню суботу жовтня.
З 27 серпня 2004 Указом Президента України святкування “Дня працівника пожежної охорони” та “Дня рятівника” було відмінено у зв’язку з встановленням професійного свята “Дня працівників цивільного захисту”, яке стало відзначатися з 2004 року і відзначалося по 2007 рік щорічно 17 вересня.
Таким чином, у 2004 році працівники пожежної охорони відмітили своє професійне свято двічі.
Надалі, 12 вересня 2008 Указом Президента України № 830/2008 “День працівників цивільного захисту” став називатися “День рятівника” і відзначатися щорічно 17 вересня.
Тепер “День рятівника” святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, працівники інших спеціальних формувань, а також громадяни, які вносять свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.
Незважаючи на те, що працівники пожежної охорони України тепер святкують своє професійне свято у “День рятівника”, саме цей день не буде зайвим привідом згадати про героїзм і самовідданість наших пожежників.
По першому сигналу про небезпеку вони негайно відправляються туди, де виникає екстремальна ситуація, де потрібно зупинити вогневу стихію, врятувати життя людей.
Пожежникам властиві такі якості, як самовідданість, постійна готовність прийти на допомогу, здатність до самопожертви.
Робітники пожежної охорони в найбільш складних ситуаціях завжди виявляють високі моральні якості, професіоналізм, мужність і особисту дисципліну.