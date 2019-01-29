ІМЕНИНИ 29 СІЧНЯ

Іван — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів». Це ім’я дуже поширене у слов’янських народів, найчастіше його можна зустріти у українців, білорусів, хорватів, болгар, сербів, словенців, македонців. До слов’ян ім’я Іван прийшло з Греції, а ось справжнє походження імені Іван, мабуть, здивує всіх – воно єврейське.
Максим — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Максим пов’язано з римським родовим або особистим прізвиськом Максимус.
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».
Леоніла — жіноча форма чоловічого імені, яке походить від латинського імені Лео, що має буквальний переклад — «лев». Від чоловічих імен Леон і Лев були утворені жіночі імена — Леона (варіант написання — Ліона), Ліонелла (Леонелло), Леонія, Леоні, Леоніли, Леонель, Леоніна, є аналогами для імені Леона.