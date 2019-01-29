УВАГА! ФОРУМ «ВАЛЮТНА ЕВОЛЮЦІЯ 2019: ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ»

Офіційне видання Державної фіскальної служби України «Вісник. Офіційно про податки» за підтримки Державної фіскальної служби України проводить 07 лютого 2019 року в конференц-залі готелю «Radisson Blu» за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19, валютний форум «Валютна еволюція 2019: особливості валютного регулювання та нагляду».
В ході заходу ви отримаєте можливість дізнатись про офіційну позицію податкового відомства та про точки зору експертів щодо прийдешніх новацій у оподаткуванні зовнішньоекономічної діяльності та у сфері валютного регулювання.
Спікери форуму — провідні фахівці ДФС, Нацбанку, Нацполіції, Генпрокуратури, ключові експерти консалтингових та юридичних компаній.
Форум — чудова можливість отримати консультацію з урахуванням специфіки діяльності вашої компанії та долучитись до відкритої дискусії між учасниками та спікерами Форуму.
Організатор форуму: журнал «Вісник. Офіційно про податки».
Для реєстрації на участь у форумі необхідно звернутися до оргкомітету за телефонами:
050-578-15-13, 050-161-42-62,
або на e-mail: sloviansk@visnyk.ua, svc_05@ukr.net.
Контактна особа – Олег Миколайович Чернишов
Покровсько-Добропільське управління
ГУ ДФС у Донецькій області