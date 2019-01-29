Актуально:

УВАГА! ФОРУМ «ВАЛЮТНА ЕВОЛЮЦІЯ 2019: ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ»

29.01.2019 Новини Комментариев нет

Офіційне видання Державної фіскальної служби України «Вісник. Офіційно про податки» за підтримки Державної фіскальної служби України проводить 07 лютого 2019 року в конференц-залі готелю «Radisson Blu» за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19, валютний форум «Валютна еволюція 2019: особливості валютного регулювання та нагляду».

В ході заходу ви отримаєте можливість дізнатись про офіційну позицію податкового відомства та про точки зору експертів щодо прийдешніх новацій у оподаткуванні зовнішньоекономічної діяльності та у сфері валютного регулювання.

Спікери форуму — провідні фахівці ДФС, Нацбанку, Нацполіції, Генпрокуратури, ключові експерти консалтингових та юридичних компаній.

Форум — чудова можливість отримати консультацію з урахуванням специфіки діяльності вашої компанії та долучитись до відкритої дискусії між учасниками та спікерами Форуму.

 

       Організатор форуму: журнал «Вісник. Офіційно про податки».

       Для реєстрації на участь у форумі необхідно звернутися до оргкомітету за телефонами:

       050-578-15-13, 050-161-42-62,

       або на e-mail: sloviansk@visnyk.ua, svc_05@ukr.net.

       Контактна особа – Олег Миколайович Чернишов

          Покровсько-Добропільське управління

          ГУ ДФС у Донецькій області

Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"