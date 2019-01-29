29 січня у народі вшановували Святого Петра — покровителя домашньої худоби.
29 січня — день, коли поклонялися веригам (ланцюгах) Апостола Петра. Назва це пов’язано з подією, описаних в Біблії. Так, під час християнських гонінь апостол Петро був заарештований. За наказом правлячого тоді царя Агріппи його посадили до в’язниці й закували в ланцюги. Вночі до апостола з’явився ангел і звільнив Петра. Пізніше перші християни знайшли ці ланцюги і зберегли їх як свідчення Дива і священну реліквію. Сьогодні ланцюга Апостола Петра зберігаються в Римі.
У народі говорили про те, що настав Петро-Полукорм. Селяни ділили зиму на дві частини. Так, вважалося, що зараз перша половина зими залишилася позаду. Зазвичай до 29 січня з’їдався половина всіх заготовок і запасів. Виникала невизначеність — невідомо, наскільки могла затягнутися зима. І саме тому, в день 29 січня намагалися аналізувати природні явища, прикмети, щоб передбачити погоду.
Народні прикмети на 29 січня
- Якщо на дворі в цей день мете заметіль, то літо буде дощовим
- Північний вітер на День Петра — чекай похолодання та морозів
- Якщо людина народилася 29 січня, то він буде господарським. Щоб захистити себе від злих сил, пристріту і псування, він повинен носити талісман з агатом
- Якщо 29 січня видається морозний день — літо буде спекотним і посушливим.
- Якщо на даний момент залишилося багато запасів, значить, рік буде врожайним. До речі. Це стосувалося не тільки людської їжі, але і корми для худоби. Якщо ж припасеного залишалося не дуже багато, саме в день 29 січня варто щось купити чи взяти в борг, адже ближче до весни зерно подорожчає
- Кажуть, що на Петра лід ламається. Однак сам день29 січня, як правило, відрізняється сильними морозами. Відома приказка: «У цей день мороз і залізо рве, і птахів на льоту б’є».
- Якщо на Петра йде сніг, значить, на луках буде багато трави. Крім того, можна очікувати вдалої риболовлі в теплу пору року
- Почалася хуртовина — прикмета до того, що буде холодне і дощове літо, а риба ловитися не стане
- Вітер 29 січня дме з Півночі — чекай холоднечі на довгі дні
- Якщо самовар гуде — прикмета до того, що буде холодно
- Якщо на заході 29 січня сонце пофарбовано в червоний колір — на наступний день варто чекати морозної, але сонячної погоди
- Яскравий місяць з крутими рогами 29 січня віщує легкий і приємний морозець