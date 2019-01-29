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ПОКРОВСЬКО-ЯСИНУВАТСЬКИЙ ОМВК ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

29.01.2019 Новини Комментариев нет

Соціальні гарантії:

  • щомісячне грошове забезпечення від 10 000 грн.;
  • щорічна відпустка тривалістю не менше ніж 30 діб;
  • безкоштовне харчування за рахунок держави;
  • грошова винагорода за підписання першого контракту строком на 3 роки в розмірі від 14 000 грн.;
  • можливість отримання первинного офіцерського звання (молодший лейтенант) для осіб що вже мають вищу освіту згідно напрямку;
  • можливість безоплатного отримання вищої освіти в ВВНЗ за рахунок держави;
  • грошова компенсація за винаймання/піднайом жилих приміщень;
  • безкоштовне медичне обслуговування в медичних закладах Міністерства Оборони України;
  • повне безкоштовне забезпечення формою одягу згідно норм;
  • отримання власного житла за рахунок держави;
  • За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: м. Покровськ, вул.. Поштова, буд. 16

Poster_А3.cdt

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