ПОКРОВСЬКО-ЯСИНУВАТСЬКИЙ ОМВК ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ 29.01.2019 Новини Комментариев нет Соціальні гарантії:щомісячне грошове забезпечення від 10 000 грн.;щорічна відпустка тривалістю не менше ніж 30 діб;безкоштовне харчування за рахунок держави;грошова винагорода за підписання першого контракту строком на 3 роки в розмірі від 14 000 грн.;можливість отримання первинного офіцерського звання (молодший лейтенант) для осіб що вже мають вищу освіту згідно напрямку;можливість безоплатного отримання вищої освіти в ВВНЗ за рахунок держави;грошова компенсація за винаймання/піднайом жилих приміщень;безкоштовне медичне обслуговування в медичних закладах Міністерства Оборони України;повне безкоштовне забезпечення формою одягу згідно норм;отримання власного житла за рахунок держави;За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: м. Покровськ, вул.. Поштова, буд. 16Poster_А3.cdt Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ