КРУТИ. У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ГОДИНА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Український народ щороку вшановує пам’ять молодих борців за волю, полеглих під залізничною станцією Крути.
До 101-річниці бою під Крутами працівники центральної бібліотеки ім. Шевченка підготували та провели годину історичної пам’яті «Крути — наша слава, наша історія» в ЗОШ №9 для учнів 8-А класу.
Діти отримали інформацію про історичні події далекого 1918 року. Переглянули відеоролик «Пам’ятай про Крути…». Ільченко Ілля, Єськов Артур, Кугук Анна, Барбух Алеся, Зюсь Дар’я, Анасенко Катерина урочисто та виразно прочитали поезії сучасних українських поетів про учасників бою під Крутами. Для учнівської молоді також було організовано виставку-вшанування «Над пам’яттю не власний час» тому, що Крути ввійшли в історію як символ національної честі.