ИГОРЯ ПАДАЛКО ПОДОЗРЕВАЮТ В НАСИЛИИ НАД ДЕТЬМИ

Владельца Покровского зоопарка подозревают в совершении насильственных действий. Напомним, Игорь Падалко являлся опекуном восьми приемных детей. Отметим, что в январе текущего года службой по делам детей было принято решение о снятии опекунства. До выяснения обстоятельств дети помещены в Краматорский центр социально-психологической реабилитации. 18 января от администрации Краматорского центра на адрес покровской службы по делам детей поступило письменное сообщение о жестоком отношении и возможном совершении насилия в отношении детей, которые находились под опекой Игоря Падалко, в отношении трех девочек в возрасте 12-14 лет – сексуального характера. Эти сведения были переданы в полицию.
По информации начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Донецкой области Иванны Ященко, «На данный момент этот факт проверяется правоохранителями. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование малолетних). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз».
Напомним, ранее сообщалось, что в зоопарке, владельцем которого является Игорь Падалко, содержатся львы, медведи, собаки и другие животные в антисанитарных условиях, без надлежащего питания и ухода. На защиту животных вышли жители Покровска. Эта ситуация привлекла внимание не только всей Украины, но и мира.