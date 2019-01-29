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ГОРОСКОП НА 29 ЯНВАРЯ

29.01.2019 Сюжети Комментариев нет

ОВЕН 

В этот день стоит посмотреть на свою жизнь со стороны, чтобы сделать нужные выводы из происходящего с вами. Чтобы повернуть свою жизнь в другую сторону, нужно понять новые внутренние мотивы.

ТЕЛЕЦ

Вам захочется отнестись ко всему с фантазией и выдумкой. Это благоприятный день для развития романтических отношений. Если вы влюблены, то можно сделать любимому человеку приятный сюрприз.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит пробовать исправить мир вокруг вас. Он все равно останется несовершенным, а вы потратите время, силы и нервы. У деловых людей в этот день возможны задержки в поставках и срывы договоров.

РАК

Будьте внимательными, когда разбираетесь с какими-либо финансовыми документами. В этот день стоит отказаться от покупки одежды и украшений.

ЛЕВ

Вы можете стать предметом сплетен и слухов. Причиной станут ваши успехи,не дающие покоя недоброжелателям. Вам надо быть благородными и терпеливыми, не надо идти  на поводу у обидчиков, которые ждут ваших неудач.

ДЕВА

Чтобы решить сложные задачи, надо быть мобильными и последовательными. Уверенность в себе поможет реализовать творческие замыслы, которые должны быть реальны и обдуманны.

ВЕСЫ

В этот день уделите больше времени семье, дому, детям, второй половине. Будьте осторожны с электроприборами. Не надо что-либо менять, предварительно хорошенько не обдумав свои идеи.

СКОРПИОН

Это хороший день для творческих людей, журналистов, писателей. Ждет удача и занимающихся торговлей. Сегодня стоит увидеться с друзьями, встреча обещает быть приятной.

СТРЕЛЕЦ

Этот день стоит провести в кругу семьи, пообщаться в домашней уютной обстановке. Это улучшит обстановку в семье и поможет настроить супругов на романтику.

КОЗЕРОГ

В этот день у вас будет много возможностей решить свои проблемы. Не исключены романтические знакомства. Возможно, вам необходима помощь человека, на которого вы не рассчитывали.

ВОДОЛЕЙ

В этот день не надо занимать деньги и тратить их на  романтических партнеров. Это может нанести серьезный удар по вашему бюджету.

РЫБЫ

Это хороший день для покупок и финансовых вложений. Помощь, оказанная сегодня другим людям, вернется сторицей. Плодотворными будут занятия йогой и медитация,  танцы, дыхательная гимнастика.

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