ГОРОСКОП НА 29 ЯНВАРЯ

ОВЕН
В этот день стоит посмотреть на свою жизнь со стороны, чтобы сделать нужные выводы из происходящего с вами. Чтобы повернуть свою жизнь в другую сторону, нужно понять новые внутренние мотивы.
ТЕЛЕЦ
Вам захочется отнестись ко всему с фантазией и выдумкой. Это благоприятный день для развития романтических отношений. Если вы влюблены, то можно сделать любимому человеку приятный сюрприз.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит пробовать исправить мир вокруг вас. Он все равно останется несовершенным, а вы потратите время, силы и нервы. У деловых людей в этот день возможны задержки в поставках и срывы договоров.
РАК
Будьте внимательными, когда разбираетесь с какими-либо финансовыми документами. В этот день стоит отказаться от покупки одежды и украшений.
ЛЕВ
Вы можете стать предметом сплетен и слухов. Причиной станут ваши успехи,не дающие покоя недоброжелателям. Вам надо быть благородными и терпеливыми, не надо идти на поводу у обидчиков, которые ждут ваших неудач.
ДЕВА
Чтобы решить сложные задачи, надо быть мобильными и последовательными. Уверенность в себе поможет реализовать творческие замыслы, которые должны быть реальны и обдуманны.
ВЕСЫ
В этот день уделите больше времени семье, дому, детям, второй половине. Будьте осторожны с электроприборами. Не надо что-либо менять, предварительно хорошенько не обдумав свои идеи.
СКОРПИОН
Это хороший день для творческих людей, журналистов, писателей. Ждет удача и занимающихся торговлей. Сегодня стоит увидеться с друзьями, встреча обещает быть приятной.
СТРЕЛЕЦ
Этот день стоит провести в кругу семьи, пообщаться в домашней уютной обстановке. Это улучшит обстановку в семье и поможет настроить супругов на романтику.
КОЗЕРОГ
В этот день у вас будет много возможностей решить свои проблемы. Не исключены романтические знакомства. Возможно, вам необходима помощь человека, на которого вы не рассчитывали.
ВОДОЛЕЙ
В этот день не надо занимать деньги и тратить их на романтических партнеров. Это может нанести серьезный удар по вашему бюджету.
РЫБЫ
Это хороший день для покупок и финансовых вложений. Помощь, оказанная сегодня другим людям, вернется сторицей. Плодотворными будут занятия йогой и медитация, танцы, дыхательная гимнастика.