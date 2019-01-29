В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС ОБСЯГ ЕКСПОРТУ ДО КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ДОСЯГ 60% ВІД ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ЕКСПОРТУ

В зоні діяльності Донецької митниці ДФС у січні — грудні 2018 року оформлено понад 54,7 тис. митних декларацій, з них 99% – в електронному вигляді. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість митних оформлень збільшилась майже на 4%, або на 2 тис. митних декларацій. Слід відмітити, що протягом грудня 2018 року за принципом «єдиного вікна» здійснено практично 100% митних оформлень, які підпадають під відповідні види державного контролю.
У розрізі напрямків експорту найбільше операцій здійснено із країнами Євросоюзу. За статистичними даними митниці 60% експорту від загальної кількості здійснених у 2018 році експортних операцій припадає на ЄС, трохи більше 21% – це країни СНД, понад 18% — експорт до інших країн світу. Слід зазначити, що як по вартості, так і по вазі спостерігається збільшення обсягів експорту на 6-7% саме до країн європейського напряму. Із країнами СНД, навпаки, простежується зменшення обсягів зовнішньоторговельних операцій на 2-3%.
З початку року в митниці здійснено оформлення зовнішньоторговельних операцій 957 суб’єктів, що більше ніж на чверть перевищує минулорічний показник.
Зовнішньоторговельний обіг порівняно з минулим роком збільшився на 7% та склав 5,7 млрд доларів США. Всього імпортовано товарів загальною вагою 6,5 млн тонн на суму 1,2 млрд доларів США, експортовано – понад 9,5 млн тонн на суму 3,8 млрд доларів США. Позитивне сальдо торговельного балансу складає більше 2,5 млрд доларів США.