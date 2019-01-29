В ДОБРОПІЛЛІ ВИЯВЛЕНО ГОРЕ-МАТІР, ЯКА НЕНАЛЕЖНО ДОГЛЯДАЛА ЗА СВОЇМИ ДОНЬКАМИ

Під час обстеження умов проживання трьох неповнолітніх дітей з родини, яка перебуває на обліку в соціальній службі, перевіряючих шокувала не тільки антисанітарія в будинку, а байдуже ставлення 26-річної жінки до стану своїх дітей. В результаті перевірки середню дівчинку було негайно госпіталізовано до інфекційного відділення місцевої лікарні, а старшу спеціалісти соцслужби одразу відправили до реабілітаційного центру.
Комісія у складі представників соціальної служби, медиків та правоохоронців Добропілля вирушила до однієї з проблемних родин. Коли двері відчинила господарка оселі, перед перевіряючими постала жахлива картина: скрізь розкидані брудні речі, на полу сміття, немитий посуд та залишки їжі. В холодному будинку разом із матір’ю знаходилось троє її дочок віком від 1 до 7 років.
«Оселя більше нагадувала смітник, а місця для сну дітей складалися із брудного ганчір’я. Медики перевірили фізичний стан кожної з трьох дітей і встановили, що середня 4-річна дівчинка дуже хвора і в неї температура. Сама ж мама нам сказала, що немає грошей на лікування доньки, а в приміщенні не встигла з ранку прибратися»,- розповів інспектор ювенальної превенції Добропільськго відділення поліції Дмитро Пилипенко.
Жінка раніше вже отримувала зауваження від спеціалістів соціальної служби відносно неналежного ставлення до своїх батьківських обов’язків, але, вочевидь, ситуацію не тільки не виправила, а погіршила її ще більше.
Відносно горе-матері був складений адміністративний протокол за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Наразі жінка перебуває в місцевій інфекційній лікарні разом із найменшою донькою та хворою середньою дівчинкою. Старшу доньку тимчасово вилучено з родини й зараз вона знаходиться в реабілітаційному центрі м.Добропілля. Буде поставлено питання про позбавлення горе-матері її батьківських обов’язків.
Покровський відділ поліції
Донецької області