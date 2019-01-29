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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 СІЧНЯ

29.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1635 — кардинал Рішельє заснував Французьку академію наук
  • 1805 — підписано указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого за віком (після Львівського університету) університету сучасної України.
  • 1856 — королева Великої Британії Вікторія заснувала найвищу військову нагороду країни — «Хрест Вікторії».
  • 1896 — американський фізик Еміль Груббе вперше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.
  • 1896 — відбулися перші випробування англійського танка.
  • 1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.
  • 1921 — на конференції в Парижі країни — переможці в 1-й Світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років.
  • 1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, в результаті чого загинуло 120 осіб.
  • 1927 — у Лондоні відкрили «Park Lane Hotel» — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.
  • 1929 — у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.
  • 1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.
  • 1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.
  • 1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.
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