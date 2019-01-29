ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 СІЧНЯ 29.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1635 — кардинал Рішельє заснував Французьку академію наук1805 — підписано указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого за віком (після Львівського університету) університету сучасної України.1856 — королева Великої Британії Вікторія заснувала найвищу військову нагороду країни — «Хрест Вікторії».1896 — американський фізик Еміль Груббе вперше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.1896 — відбулися перші випробування англійського танка.1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.1921 — на конференції в Парижі країни — переможці в 1-й Світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років.1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, в результаті чого загинуло 120 осіб.1927 — у Лондоні відкрили «Park Lane Hotel» — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.1929 — у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань. Tweet Pin It Tags:29 січня, 29 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ