ІМЕНИНИ 28 СІЧНЯ

Веніамін — походження імені від давньоєврейського імені Беньямін – син правої сторони (зоряниці), улюблений син.
Гаврило — у перекладі з давньоєврейського — божественний воїн. У Біблії Гаврило — ангел, що, згідно «Євангелію від Луки», повідомив священикові Захарієві про народження Ісуса
Іван — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів». Це ім’я дуже поширене у слов’янських народів, найчастіше його можна зустріти у українців, білорусів, хорватів, болгар, сербів, словенців, македонців. До слов’ян ім’я Іван прийшло з Греції, а ось справжнє походження імені Іван, мабуть, здивує всіх – воно єврейське.
Павло — у перекладі з латинського ім’я Павло означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший». Ім’я Павло походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».