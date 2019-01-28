У ДОБРОПІЛЛІ ПРОЙШОВ ВІДКРИТИЙ КУБОК З ВОЛЕЙБОЛУ

26 січня в м.Добропілля проходив І відкритий Кубок з волейболу серед жіночих команд. В змаганнях взяли участь 6 команд. У запеклій боротьбі перемогу здобула команда м.Родинське, завдяки підсиленню команди студентами. Срібними презерами Кубку стала команда м. Покровськ. Бронзу здобули господарі змагань команда м. Добропілля.
Склад нашої команди: Гречкосій Ганна, Поливко Злата, Кірпікіна Анастасія, Сіренко Владислава, Нікуліна Ірина, Гайдук Анастасія, Ларіонова Ганна. Кращим нападником стала Кірпікіна Анастасія. Дякуємо нашим тренерам за підготовку команди. Ляшенко Любов Вячеславівні та Ляшенко Миколі Григоровичу.