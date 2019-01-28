Актуально:

ПРИКМЕТИ НА 28 СІЧНЯ

28.01.2019 Цікаво знати Комментариев нет

У народі 28 січня говорили: «Петро і Павло додав день». Вважалося, що весна вже не за горами, день стає довшим, а ночі коротші. Були, звичайно, і особливі прикмети, які відстежували у цей день.

У старовину Павла день називали Петро-полукорм, оскільки, згідно з народним знання, саме зараз скотина вже з’їдали половину заготовленого корму. 28 січня також молилися про багатий врожай льону. Вирощувати льон раніше було дуже складно, і займалися такою роботою виключно чоловіки. Вони вирощували льон, смикали його, молотили, чистили, вимочували, м’яли, щипали, тріпали, і чесали робили тканину. Для селянина хороший врожай льону був великою радістю.

Народні прикмети на 28 січня

  1. Якщо в цей день дме сильний вітер, значить літо буде дощовим
  2. Якщо синиці вранці 28 січня щебечуть під вікном, шукають укриття — незабаром вдарять сильні морози, і почнеться завірюха
  3. Каркають ворони — чекай відлиги
  4. Якщо людина народилася в день Павла, 28 січня, від пристріту і псування його врятує амулет з берилію і малахітом
  5. Вітер дме — прикмета до того, що весь рік буде багато снігу і дощу
  6. На небі 28 січня багато зірок — чекай доброго врожаю льону
  7. На північній стороні видно хмари — мороз буде міцнішати
  8. Зірки мерехтять 28 січня — чекай похолодання. Тьмяний зоряний світ — буде відлига
  9. Сильний снігопад — вночі вдарять морози
  10. На Павлов день можна легко отримати псування, а тому, люди намагалися носити з собою обереги і не ходили в гості
  11. Люди, що володіють чаклунськими здібностями, 28 січня повинні знайти собі учня
  12. Щоб домовик не буянив, за обідом його потрібно обов’язково похвалити, поставити на чільне місце чарку вина або горілки
  13. Вінчання і весілля 28 січня — на щастя
  14. Ворони 28 січня сховалися — будуть морози
  15. Горобці сидять на деревах і не цвірінькають — скоро піде сніг
  16. Ворон на Півночі голосно закаркал опівдні — прикмета до того, що буде мороз. На Півдні — чекай відлиги
  17. Чути щебет снігурів — до зміни погоди
  18. Візерунки від морозу 28 січня йдуть по напрямку вниз — рік буде урожайним
  19. Якщо в цей день народилася дитина, йому в колиску потрібно було покласти пучок льону. Немовля ж наряджали в лляну сорочку. Дорослий, відзначає день народження, також повинен був надіти льняне, щоб весь рік не відати печалей і бути щасливим.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"