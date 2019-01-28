У народі 28 січня говорили: «Петро і Павло додав день». Вважалося, що весна вже не за горами, день стає довшим, а ночі коротші. Були, звичайно, і особливі прикмети, які відстежували у цей день.
У старовину Павла день називали Петро-полукорм, оскільки, згідно з народним знання, саме зараз скотина вже з’їдали половину заготовленого корму. 28 січня також молилися про багатий врожай льону. Вирощувати льон раніше було дуже складно, і займалися такою роботою виключно чоловіки. Вони вирощували льон, смикали його, молотили, чистили, вимочували, м’яли, щипали, тріпали, і чесали робили тканину. Для селянина хороший врожай льону був великою радістю.
Народні прикмети на 28 січня
- Якщо в цей день дме сильний вітер, значить літо буде дощовим
- Якщо синиці вранці 28 січня щебечуть під вікном, шукають укриття — незабаром вдарять сильні морози, і почнеться завірюха
- Каркають ворони — чекай відлиги
- Якщо людина народилася в день Павла, 28 січня, від пристріту і псування його врятує амулет з берилію і малахітом
- Вітер дме — прикмета до того, що весь рік буде багато снігу і дощу
- На небі 28 січня багато зірок — чекай доброго врожаю льону
- На північній стороні видно хмари — мороз буде міцнішати
- Зірки мерехтять 28 січня — чекай похолодання. Тьмяний зоряний світ — буде відлига
- Сильний снігопад — вночі вдарять морози
- На Павлов день можна легко отримати псування, а тому, люди намагалися носити з собою обереги і не ходили в гості
- Люди, що володіють чаклунськими здібностями, 28 січня повинні знайти собі учня
- Щоб домовик не буянив, за обідом його потрібно обов’язково похвалити, поставити на чільне місце чарку вина або горілки
- Вінчання і весілля 28 січня — на щастя
- Ворони 28 січня сховалися — будуть морози
- Горобці сидять на деревах і не цвірінькають — скоро піде сніг
- Ворон на Півночі голосно закаркал опівдні — прикмета до того, що буде мороз. На Півдні — чекай відлиги
- Чути щебет снігурів — до зміни погоди
- Візерунки від морозу 28 січня йдуть по напрямку вниз — рік буде урожайним
- Якщо в цей день народилася дитина, йому в колиску потрібно було покласти пучок льону. Немовля ж наряджали в лляну сорочку. Дорослий, відзначає день народження, також повинен був надіти льняне, щоб весь рік не відати печалей і бути щасливим.