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ГОРОСКОП НА 28 СІЧНЯ

28.01.2019 Гороскоп Комментариев нет

ОВЕН
У цей день вас обов’язково наздожене ваша «карма», можливо вона винагородить вас, а можливо і покарає.

ТЕЛЕЦЬ
У неділю актуальні жертовність і щедрість. Особливо, якщо вас про що-небудь попросять.

БЛИЗНЮКИ
В цей день вам буде легше і затишніше, ніж іншим, тому що Місяць знаходиться у вашому знаку.

РАК
Подумайте про те, чи вмієте ви щиро дякувати тим, хто опинився вам корисний.

ЛЕВ
Спробуйте в цей день не наполягати на своєму, а просто йти назустріч проханням своїх близьких.

ДІВА
Цієї неділі у вас буде багато приводів для того, щоб посміхнутися і порадіти.

ТЕРЕЗИ

Настав прекрасний час для відвідування святих місць, храмів і спілкування з мудрими людьми.

СКОРПІОН

У цей день ви зможете побачити в своєму оточенні людей, з якими захочеться зблизитися.

СТРІЛЕЦЬ

У цей період не можна бути дріб’язковими і скупитися. Накрийте щедрий стіл і покличте друзів.

КОЗЕРІГ

У цю місячну добу добре робити щось спільно і в загальних інтересах.

ВОДОЛІЙ

У неділю ви здатні відчути таємні бажання вашої половинки і виконати їх.

РИБИ

У цей день вам потрібно бути щедрими по-справжньому, а це значить відкрити своє серце для любові.

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