ГОРОСКОП НА 28 СІЧНЯ

ОВЕН
У цей день вас обов’язково наздожене ваша «карма», можливо вона винагородить вас, а можливо і покарає.
ТЕЛЕЦЬ
У неділю актуальні жертовність і щедрість. Особливо, якщо вас про що-небудь попросять.
БЛИЗНЮКИ
В цей день вам буде легше і затишніше, ніж іншим, тому що Місяць знаходиться у вашому знаку.
РАК
Подумайте про те, чи вмієте ви щиро дякувати тим, хто опинився вам корисний.
ЛЕВ
Спробуйте в цей день не наполягати на своєму, а просто йти назустріч проханням своїх близьких.
ДІВА
Цієї неділі у вас буде багато приводів для того, щоб посміхнутися і порадіти.
ТЕРЕЗИ
Настав прекрасний час для відвідування святих місць, храмів і спілкування з мудрими людьми.
СКОРПІОН
У цей день ви зможете побачити в своєму оточенні людей, з якими захочеться зблизитися.
СТРІЛЕЦЬ
У цей період не можна бути дріб’язковими і скупитися. Накрийте щедрий стіл і покличте друзів.
КОЗЕРІГ
У цю місячну добу добре робити щось спільно і в загальних інтересах.
ВОДОЛІЙ
У неділю ви здатні відчути таємні бажання вашої половинки і виконати їх.
РИБИ
У цей день вам потрібно бути щедрими по-справжньому, а це значить відкрити своє серце для любові.