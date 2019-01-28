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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 СІЧНЯ

28.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1855 — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.
  • 1920 — виставою В. Винниченка «Гріх» у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).
  • 1921 — у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам’ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.
  • 1935 — Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.
  • 1958 — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
  • 1986 — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник «Челленджер»
  • 1990 — у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента РумуніїІлієску з його посади.
  • 1992 — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.
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