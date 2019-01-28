ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 СІЧНЯ 28.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1855 — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.1920 — виставою В. Винниченка «Гріх» у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).1921 — у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам’ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.1935 — Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.1958 — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.1986 — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник «Челленджер»1990 — у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента РумуніїІлієску з його посади.1992 — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Італією. Tweet Pin It Tags:28 січня, 28 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ