27 СІЧНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру», починаючи з 2012 року, в Україні щорічно 27 січня на державному рівні відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
У час німецької окупації в роки Другої світової війни територія України стала одним із осередків численних переслідувань за расовою, етнічною, національною приналежністю та масових страт єврейського населення. Так, за статистикою, серед 6 мільйонів загиблих від нацистської політики терору євреїв понад 1,5 мільйона були нашими співгромадянами.
На міжнародному рівні офіційне вшанування загиблих внаслідок Голокосту 1933 – 1945 років розпочалося після 60 років тих трагічних подій, коли була ухвалена резолюція Генеральної Асамблеї ООН у 2005 році. Її співавторами стали майже 100 держав. Зокрема, Україна була однією з країн-ініціаторів підписання цього документа. Крім збереження пам’яті про невинно закатованих, підтримана резолюція покликана нагадувати про необхідність виховання толерантності, терпимості й поваги до прав людини, щоб убезпечити майбутні покоління від повторення ганебних помилок і страшних злочинів минулого.