ІМЕНИНИ 27 СІЧНЯ

Остап — українське та південно-російське ім’я. Є народною формою трьох канонічних імен грецького походження — Євстафій, Євстахій і Стахій[1][2]. Особливо поширене на Південній Україні та у Криму.
Веніамін — чоловіче ім’я єврейського походження. Вживається юдеями, християнами і мусульманами. У деяких країнах і областях ім’я має жіночу форму «Веніаміна» (фр. Benjamine, окситан. Benjamina).
Андрій (грец. Ανδρεας) — чоловіче ім’я. Варіант імені — Андрей. Походить від давньогрецького слова ἀνήρ (anēr) — «чоловік», «людина», яке у родовому відмінку звучало ἀνδρός (andrós). Також його пов’язують зі словом ἀνδρεία (andrèia), що у перекладі означало «сміливий, важливий».
Сергій — чоловіче ім’я, походить від давньоримського родового імені (номену) Sergius, також присутнє у святцях як власне ім’я. Ім’я не має однозначного трактування. Імовірно, ім’я має етимологічний зв’язок із словами «servus» — служитель, або від «servi Dei» — служитель бога (маються на увазі давньоримські божества).
Ярема або Єрема — українське особове ім’я і українське прізвище. Ймовiрно, що це ім’я старослов’янського походження. Про це свідчить корінь «ор» (то само, що і «яр»: орій, ярий, Ярило, і т. д., також слов’янський бог землі та плодючості Ор).
Існує теж версія, що ім’я утворене від імені біблейського пророка Єремія (укр), Jeremiasz (пол) (івр. יִרְמְיָהוּ, Йірмія́ху, «Господь звеличить»). З цієї причини ім’я відносять до імен семітського походження, такі як: Ганна, Марія, Давид, Данило, Іван, Хома, Яким та ін. На користь цієї версії також свідчить існування європейських аналогів імені, наприклад англосаксонського походження Jeremy en:Jeremy (name) (англ) (Джеремі), що також походить від імені біблейського пророка.
Павло — християнське чоловіче ім’я. В Україні походить через церковнослов’янське і грецьке посередництво від давньоримського когномена або від особового імені Paulus («Пауль»), утвореного від лат. paulus(«скромний», «малий»)