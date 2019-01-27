27 січня православна церква відзначає іменини Святої рівноапостольної Ніни — грузинської просвітительки, яка відома своїми добрими справами поряд з апостолами. Саме Ніна зробила все для прийняття християнства в Грузії і звернула в Христову віру багатьох місцевих жителів.
Крім цього, день Ніни для селянина — це необхідність проведення робіт. Так, 27 січня доглядали за худобою, кололи дрова натомість вже використаних. Звичайно ж, 27 січня звертали увагу на природні явища і поведінку тварин, щоб передбачити погоду.
Казали: «На Ніну почитай худобину». Так, особлива шана 27 січня виявляли коровам, оскільки вони вважалися годувальницями для сім’ї. Батьки давали своїм дочкам у придане саме корів і намагалися оберігати тварин від хвороб і псування. Забивали корову тільки у виняткових випадках. Самі господарі деколи м’ясо не їли, а продавали його. Вважалося, що після смерті забита корова оплакує своїх господарів. Саме 27 січня дякували корів за службу людям, прибирали в хліві, годували худобу й вірили, що тварина обов’язково віддячить господарів за добре ставлення.
Народні прикмети на 27 січня
- Якщо навколо Місяця видно туманний круг — чекай хуртовини
- У холодний день півні заспівали рано, і пішов сніг — можна сподіватися на швидке потепління
- На деревах 27 січня іній — чекай відлига
- Якщо людина народилася 27 січня, то в якості оберега йому варто носити аметист — це захистить його від злих сил
- Якщо по небу 27 січня пливуть білі хмари, то морози триматимуться ще довго
- Вранці ворона каркає — буде хуртовина і завірюха
- Якщо 27 січня сонце після заходу залишає слід «стовпом» на небі — чекай швидких і затяжних морозів
- Бліда Місяць — прикмета до того, що буде сніг
- Яскраво мерехтять зірки — морози будуть міцними
- Якщо в будинку 27 січня сталася пожежа, потрібно бризнути коров’яче молоко у вогонь, і полум’я зменшиться
- Якщо вночі 27 січня побачити уві сні червону або чорну корову (або бика), етопрімета, яка віщує швидку смерть
- Коров’яче молоко в цей день має чудодійні властивості — зцілює від хвороб, укусу змії, опіків і навіть ударів блискавкою