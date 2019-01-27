ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 СІЧНЯ 27.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1527 — відбулася битва під Ольшаницею.1859 — Оттава оголошується столицею Канади.1860 — вийшов друком повний «Кобзар» Тараса Шевченка.1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.1918 — на екрани США вийшов фільм «Тарзан з племені мавп» з Елмо Лінкольном у головній ролі.1921 — Польща визнала незалежність Литви.1924 — на Красній площі у Москві у спеціально спорудженому мавзолеї помістили тіло вождя Жовтневого переворотуВолодимира Леніна.1926 — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджи Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора.1944 — заснування нагород Української повстанської армії1967 — під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Уайт та Роджер Чаффі загинули.1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.1973 — у Парижі підписана хартія про припинення війни й відновлення миру у В’єтнамі.1983 — в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.1992 — Зімбабве визнала незалежність України.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.1997 — Аслан Масхадов був обраний президентом Чеченської Республіки.2000 — в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.2009 — Кирил, митрополит Смоленський і Калінінградський РПЦ, на помісному соборі обраний XVI патріархом Московським і всієї Русі.2015 — в Греції склав присягу ліво-радікальний уряд на чолі з Алексісом Ципрасом Tweet Pin It Tags:27 січня, 27 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ