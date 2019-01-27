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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 СІЧНЯ

27.01.2019 Варто знати Комментариев нет

 

  • 1527 — відбулася битва під Ольшаницею.
  • 1859 — Оттава оголошується столицею Канади.
  • 1860 — вийшов друком повний «Кобзар» Тараса Шевченка.
  • 1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.
  • 1918 — на екрани США вийшов фільм «Тарзан з племені мавп» з Елмо Лінкольном у головній ролі.
  • 1921 — Польща визнала незалежність Литви.
  • 1924 — на Красній площі у Москві у спеціально спорудженому мавзолеї помістили тіло вождя Жовтневого переворотуВолодимира Леніна.
  • 1926 — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджи Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора.
  • 1944 — заснування нагород Української повстанської армії
  • 1967 — під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Уайт та Роджер Чаффі загинули.
  • 1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.
  • 1973 — у Парижі підписана хартія про припинення війни й відновлення миру у В’єтнамі.
  • 1983 — в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.
  • 1992 — Зімбабве визнала незалежність України.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.
  • 1997 — Аслан Масхадов був обраний президентом Чеченської Республіки.
  • 2000 — в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.
  • 2009 — Кирил, митрополит Смоленський і Калінінградський РПЦ, на помісному соборі обраний XVI патріархом Московським і всієї Русі.
  • 2015 — в Греції склав присягу ліво-радікальний уряд на чолі з Алексісом Ципрасом
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