ІМЕНИНИ 26 СІЧНЯ

Петро (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі. Інші форми — Пітер (в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо. Патроніми — Петрович, Петрівна.
Юхим — чоловіче ім’я, народна форма канонічного імені Євфимій (грец. Εὐθύμιος від εὔθυμος — «благочестивий», «священний», «доброзичливий», «прихильний»)
Яків (івр. יעקב; Яако́в; від івр. עקב, «п’ятка») — чоловіче ім’я єврейського походження.
Максим (лат. maximus) — чоловіче ім’я, латинського походження. У перекладі з латинської мови означає «найбільший, найвеличніший». Римське родове ім’я. Станом на 2010–2012 роки ім’я Максим є найпопулярнішим в Україні.
Панас — скорочена форма чоловічого імені Опанас, народна форма канонічного імені Афанасій.
Никифор (грец. Νικηφόρος) — православне чоловіче ім’я, утворене від давньогрецьких слів νίκη, νίκα — «перемога» і φορός — «носій». Дослівно — «той, хто несе перемогу», «побідоносець». Українські народні форми — Ничипір, Нечипір.
Никодим (грец. Νικόδημος — народ-переможець) — чоловіче ім’я грецького походження; за буквальним змістом грецького оригіналу семантично тотожне імені Микола. Ім’я вживається як чернече і серед старообрядців.