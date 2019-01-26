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ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛІДОК ВИБУХУ В ОДНІЙ З КВАРТИР УКРАЇНСЬКА

26.01.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Подія сталась сьогодні вночі. Наразі на місці працюють правоохоронці та співробітники ДСНС.

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що в її квартирі вибухнув газовий балон.

Попередньо встановлено, що причиною вибуху ймовірно став газовий балон, який господарі напередодні купили та занесли до оселі. Встановлено, що в наслідок вибуху постраждали 40-річна хазяйка оселі, її 20-річна та 82-річна сусідка. Постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.

 

Покровський відділ поліції

Донецької області

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