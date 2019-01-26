ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛІДОК ВИБУХУ В ОДНІЙ З КВАРТИР УКРАЇНСЬКА

Подія сталась сьогодні вночі. Наразі на місці працюють правоохоронці та співробітники ДСНС.
До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що в її квартирі вибухнув газовий балон.
Попередньо встановлено, що причиною вибуху ймовірно став газовий балон, який господарі напередодні купили та занесли до оселі. Встановлено, що в наслідок вибуху постраждали 40-річна хазяйка оселі, її 20-річна та 82-річна сусідка. Постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області