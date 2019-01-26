У цей день люди гадали, якою буде майбутня погода. Відзначають день Яреми. Кажуть, що народилися 26 січня люди є домосідами. В якості оберега їм слід носити халцедон.
26 січня відзначається Єрьомін день або Єрмілов день на честь Єрмила і Стратоніка белградський (Сінігідонскіх) — православних святих, мучеників, які постраждали за віру в Ісуса Христа і жили в період III-IV ст. н.е.
Зазвичай на Єрьомін день вдаряли сильні морози, і люди намагалися без особливої потреби не виходити на вулицю, прагнули оберігати себе від хвороб. Не рекомендувалося 26 січня працювати. Селяни лягали на піч, відпочивали і розважали одне одного жартами і примовками. І, звичайно, спостерігали за прикметами, яких є в надлишку.
Народні прикмети на 26 січня
- Якщо кішка згорнулася в клубок — чекай морозів. Якщо шкребе стіну або підлогу — швидше за все, незабаром почнеться хуртовина. Якщо потягується і поводиться спокійно — можна очікувати потепління. До слова, в народі вважалося, що кішки здатні знаходити геомагнітні місця, які допомагають боротися з втомою та хворобами.
- Хто лежить на печі 26 січня — хворіти не буде. Хто на вулицю вийде — лихоманку зустріне
- Якщо в цей день хворої людини посадити на місце, де найбільше любить лежати кішка, то він одужає. А ось, місця, яких кішка уникає, вважають «згубними» — саме там, згідно з повір’ями, збираються нечисті сили, і ставити в таких зонах ліжко або стіл можна.
- Якщо на Ярему вб’єш кішку, то обречешь себе на 7 нещасть
- Навколо Місяця 26 січня видно коло — буде заметіль
- Ліс шумить — чекай тепла
- У лісі 26 січня тріщать дерева — скоро вдарять сильні і довгі морози
- Собака спить біля будки — чекай відлиги. Якщо дрімає, згорнувшись у клубок — холоди протримаються ще довго.
- Сильна тяга в печі 26 січня — чекай похолодання. Слабка — буде відлига
- Хто в цей день засне поруч з кішкою, той збожеволіє
- Якщо кішка поїсть відвареного гороху 26 січня, вона може втратити слух
- Якщо під вікном щебече синиця — прикмета до того, що варто чекати ранньої весни
- Перед тим, як увечері укладати дитину спати, потрібно посадити до нього в ліжечко кішку. Вважається, що після цього дитина весь рік буде добре спати.