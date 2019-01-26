НА КИЇВСЬКОМУ ВОКЗАЛІ ЗАСПІВАЛИ ЩЕДРИК 26.01.2019 Новини, Увага! Комментариев нет 25 СІЧНЯ на Центральному залізничному вокзалі в м. Київ відбувся хоровий флешмоб з нагоди 100-річчя від дня підписання С. Петлюрою Наказу Уряду Української Народної Республіки про створення Української Республіканської Капели під керуванням Олександра Кошиця.Близько 200 хористів — учасників всеукраїнського фестивалю “Щедрик Фест” у Покровську заспівали у холі вокзалу всесвітньо відому композицію «Щедрик». Вибір місця проведення флешмобу не випадковий: саме з Центрального залізничного вокзалу у 1919 році колектив УРК вирушив у міжнародне турне. Завдяки цим державним гастролям світ уперше почув «Щедрика» Миколи Леонтовича, а про українську пісенну культуру дізналися у 17 країнах, про це написав у Фейсбук Покровський міський голова Руслан Требушкін. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ