ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 СІЧНЯ 26.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін.1500 — перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.1564 — у ході Лівонської війни відбулася битва при Чашниках.1699 — укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеціанської республіки проти Османської імперії.1788 — британські кораблі доставили в Австралію 730 ув’язнених, які заснували Сідней.1802 — створена бібліотека Конгресу США.1808 — в Австралії відбувся так званий «ромовий заколот».1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз «Куллінан» вагою 3106 каратів.1931 — з в’язниці звільнений Махатма Ганді.1934 — підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між нацистською Німеччиною та Другою польською республікою.1939 — війська генерала Франко взяли Барселону.1940 — нацисти заборонили польським євреям їздити на потягах.1950 — набула чинності Конституція Індії.1956 — в Італії почалися Сьомі зимові Олімпійські ігри.1962 — у США запущено космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало — станція пройшла повз супутник на відстані 40 тисяч км.1965 — Гінді стає офіційною мовою Індії.1972 — югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.1980 — Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.1997 — у Чечні відбулись президентські вибори — набравши 65 % голосів, перемогу здобув Аслан Масхадов.1999 — Сенат США відкинув пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона.2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.2001 — у Чорному морі затонув український теплохід «Пам’ять Меркурія», на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 пропали безвісти.2001 — у результаті землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах. Tweet Pin It Tags:26 січня, 26 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ