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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 СІЧНЯ

26.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін.
  • 1500 — перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.
  • 1564 — у ході Лівонської війни відбулася битва при Чашниках.
  • 1699 — укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеціанської республіки проти Османської імперії.
  • 1788 — британські кораблі доставили в Австралію 730 ув’язнених, які заснували Сідней.
  • 1802 — створена бібліотека Конгресу США.
  • 1808 — в Австралії відбувся так званий «ромовий заколот».
  • 1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.
  • 1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
  • 1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.
  • 1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз «Куллінан» вагою 3106 каратів.
  • 1931 — з в’язниці звільнений Махатма Ганді.
  • 1934 — підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між нацистською Німеччиною та Другою польською республікою.
  • 1939 — війська генерала Франко взяли Барселону.
  • 1940 — нацисти заборонили польським євреям їздити на потягах.
  • 1950 — набула чинності Конституція Індії.
  • 1956 — в Італії почалися Сьомі зимові Олімпійські ігри.
  • 1962 — у США запущено космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало — станція пройшла повз супутник на відстані 40 тисяч км.
  • 1965 — Гінді стає офіційною мовою Індії.
  • 1972 — югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.
  • 1980 — Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.
  • 1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.
  • 1997 — у Чечні відбулись президентські вибори — набравши 65 % голосів, перемогу здобув Аслан Масхадов.
  • 1999 — Сенат США відкинув пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона.
  • 2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.
  • 2001 — у Чорному морі затонув український теплохід «Пам’ять Меркурія», на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 пропали безвісти.
  • 2001 — у результаті землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей
  • 2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.
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