ІМЕНИНИ 25 СІЧНЯ 25.01.2019 Цікаво знати Комментариев нет Євпраксія — жіноче православне ім’я, прийняте у сучасній українській православній традиції. Походить від грецького імені Ευπραξία — букв. «Добрі справи»; в переносному значенні — «благодійниця»Ілля, Ілько — українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu (אליהו) Іллі-пророка, про який оповідає Старий Завіт, якого рівно поважали юдаїзм, християнство та іслам.Ім’я Eliyahu означає «Мій Бог — Ягве» (Eli אלי — мій Бог; Yahu יהו — коротка форма невимовного Імені Бога, багато перекладачів Біблії усунули зі своїх перекладів Боже ім’я та замінили його на титул «Господь»). Значення імені: мій Бог — Бог істинний.Макарій (розмовне Макар) — християнське чоловіче ім’я, що походить з грецької Μακάριος і означає «благословенний».Петро́ (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі. Інші форми — Пітер (в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо. Патроніми — Петрович, Петрівна.Тетяна (грец. Τατιανή) — жіноче ім’я римського походження. Святу Тетяну шанують як Святу і в Православній, і в Католицькій церквах. Tweet Pin It Tags:25 січня, 25 января, іменини, день ангела, день янгола, Димитров, именины, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ