ШАХРАЇ ВИНАЙШЛИ НОВІ СХЕМИ

У поліції документують факти шахрайства за новою схемою — шляхом отримання дублікату сім-картки з подальшим зняттям грошей з банківського рахунку.
Суть афери телефонних шахраїв у тому, щоб отримати саме дублікат вашої сім-карти. Після цього зловмисник може зламувати вашу електронну пошту, особисті кабінети на банківських сайтах та інше.
Постраждалі від махінацій із електронним гаманцем часто дивуються, де шахрай міг знати їхні дані. Все просто, адже злодієві буде достатньо дізнатися номер мобільного жертви, все інше він отримає згодом. Часто люди, самі того не розуміючи, розміщують потрібну злодієві інформацію в мережі інтернет з метою придбати або купити різний товар.
Шахрай вистежує номер телефону майбутньої жертви та телефонує їй з проханням передзвонити. Потім дзвінки повторюються, але вже з двох інших номерів. Відразу після цього аферист звертається за дублікатом сім-карти до оператора в сервісному центрі. Оператор просить назвати номери трьох останніх вхідних дзвінків і 1-2 вихідних. Після фіксування правильних відповідей оператор видає псевдо-клієнту нову карту або дублікат діючої. А поки її справжній власник розбереться в чому справа, шахрай вже встигне отримати доступ до чужих ресурсів.