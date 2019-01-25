У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

25 січня у Покровську за участі директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича відбувся круглий стіл «Українізація Донбасу: від теорії до практики». Протягом трьох годин учасники обговорювали результати декомунізації на Донбасі, процес українізації громадського простору, визначили пріоритетний перелік історичних постатей, видатних людей Донеччини і, зокрема, Покровську, вагомі історичні дати, які слід нанести на культурну мапу Донбасу. Учасники заходу обговорили, які нові формати і важелі впливу та заохочення можна використати для більшого розвитку української мови і культури на Донбасі.
Також поклали квіти до пам’ятника Миколі Леонтовичу, який своїми композицями прославив Україну на весь світ, та до скульптури «Сухарниця».