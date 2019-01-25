ТРОЄ МЕШКАНЦІВ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ЗОНИ ПОТРАПИЛИ ДО ШАХРАЙСЬКИХ ПАСТОК

Житель Покровська постраждав більш за інших. Чоловік віддав зловмисникам 70 тисяч гривень завдатку за автомобіль, однак ті спочатку змінили умови продажу машини, а потім зовсім зникли. Пенсіонерка з Мирнограду «рятувала» сина від кримінальної відповідальності, а в Новогродівці від рук шахрая постраждала продавчиня інтернет-сайту. Правоохоронці встановлюють осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілих громадян.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 25-річний місцевий мешканець із заявою про те, що невідомі люди взяли в нього грошовий завдаток за автомобіль, а тепер перестали виходити на зв’язок. Виявилось, що потерпілий знайшов в інтернеті оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода» за ціною 150 тисяч гривень і захотів його купити. Для цього чоловік поїхав до «продавців» у сусідню область, залишив їм 70 тисяч гривень в якості завдатку за машину й повернувся додому, сподіваючись, що днями вже буде кататися на автомобілі. Згодом постачальники передзвонили і сказали, що ціна автомобіля зросла до 500 тисяч гривень. Запідозривши, що його намагаються обдурити, покровчанин сказав, що хоче відмовитись від автівки і попросив повернути йому гроші. На це «продавці» відповіли, що для повернення коштів покупцю необхідно звернутись в їх головний офіс, розташований у Києві. Чоловік так і зробив, однак виявилось що вказаного офісу не існує, а продавці взагалі перестали на зв’язок.
Того ж дня до мирноградських поліцейських звернулась 76-річна жінка і попросила допомогти їй знайти зловмисника, який незаконно заволодів її грошима – 6 тисячами гривень. З’ясувалось, що напередодні потерпілій зателефонував «слідчий», який повідомив, що її син скоїв правопорушення і тепер знаходиться в поліції. Незнайомець додав, що за невеличку «винагороду» може посприяти тому, аби родича відпустили і назвав номер своєї банківської карти. Пенсіонерка одразу намагалась додзвонитися сину, однак його телефон не відповідав, тоді жінка вирушила до банківського терміналу й перерахувала гроші. Ввечері син сам зателефонував матері і, почувши від неї розповідь про свою «пригоду», порадив їй негайно звернутися в поліцію.
А в Новогродівці 60-річна жителька втратила 8 тисяч гривень через незнайомця, який сказав, що хоче купити речі, запропоновані в її інтернет-оголошенні і попросив назвати реквізити картки для розрахунку. Думаючи, що здійснює вдалу продаж, жінка назвала номер своєї банківської карти. Вже через кілька хвилин продавчиня отримала смс-повідомлення від банку про здійснення банківської операції, однак замість прибутку, з рахунку навпаки була знята чимала сума грошей. Потерпіла зрозуміла, що це справа рук «покупця», вона намагалась самостійно зв’язатися із незнайомцем та його телефон виявився вимкненим. Жінка звернулась до правоохоронців.
За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» та 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Правоохоронці застерігають громадян бути пильними при здійсненні грошових операцій із незнайомцями, не довіряти й не повідомляти нікому особисту інформацію.
Покровський відділ поліції
Донецької області