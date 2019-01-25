Тетянин день — свято студентів, введений в честь підписання указу про заснування Московського університету в 1755 році. Для православних віруючих 25 січня володіє великим значенням. І особливо це стосується студентів. Тетяні Римської вони моляться про ретельність в науках, про удачу на іспитах, легкої навчанні. З чим пов’язано підвищену увагу до Тетяниного дня, 25 січня- Все пояснюється тим, що саме в цей день імператриця Єлизавета Петрівна видала указ, згідно з яким в Москві був відкритий державний університет — сьогодні це всім відомий МГУ.
В давнину 25 січня традиційно виконували «жіночу» роботу. Так, господині готували їжу, прали білизну, мили хату. Також придивлялися до всього, що відбувається навколо — прийме для 25 січня достатньо багато.
Народні прикмети на 25 січня
- Якщо йде сніг — влітку буде багато дощів
- Теплий вітер 25 січня — прикмета до того, що літо буде посушливим, а урожай — небагатим
- Ясна і морозна погода в Тетянин день — літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури
- Жінки, які народилися в Тетянин день, будуть господарськими. В якості талісмана їм варто носити чорний агат
- Якщо яскраво світить сонце 25 січня — скоро прилетять птахи, і настане весна
- Якщо студент хоче отримати везіння у навчанні на наступний рік, йому потрібно обов’язково відстояти молебень у церкві, який проводиться на честь пам’яті Святої Тетяни. Тільки потім можна приступати до святкування та веселощів.
- Великі замети у Тетянин день — буде багато хліба
- Заметіль і сильний вітер 25 січня — буде посуха, неврожай і невдала рибалка
- Якщо в цей день старша жінка в сім’ї спече коровай, то це дозволить отримати хороший урожай. І кожен з домочадців 25 січня зобов’язаний з’їсти хоча б шматочок короваю. Надлишок згодовували домашньої скотини
- Зоряне небо в День Тетяни — прикмета, яка віщує ранню весну
- Якщо дівчинка народилася 25 січня, вона буде здатною до наук і доброю господинею. Якщо народився хлопчик — він буде нещасним.
- Кажуть: «У день Тетяни всі студенти п’яні». Якщо не нап’єшся 25 січня, навчання буде гірше даватися »