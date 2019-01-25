ПОКРОВСЬКА ШКОЛЯРКА СТАЛА ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ, ОПИСАВШИ ПОДВИГ ВІТАЛІЯ МАНДРИКА

Сьогодні в актовій залі загальноосвітньої школи №9 м. Покровська відбувся урочистий захід з нагоди привітання учениці 10 класу Анастасії Пашкової, яка взяла участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських творчих робіт «Я – журналіст!» та в номінації «Стаття» здобула друге місце. Темою для своєї статті дівчинка обрала героїчний вчинок покровчанина Віталія Мандрика, який ціною власного життя врятував 700-тисячне місто Маріуполь від теракту. Участь у заході взяли співробітники Покровського відділу поліції, серед яких і брат загиблого спецпризначення — інспектор ювенальної превенції Дмитро Тимошенко.
Так, на початку заходу присутнім був продемонстрований відеоролик, в якому була показана робота відділу швидкого реагування «Сокіл» ГУНП в Донецькій області. Далі всі вшанували пам’ять загиблого спецпризначенця Віталія Мандрика хвилиною мовчання.
Школярка Анастасія Пашкова розповіла присутнім, чому саме обрала таку тему для своєї роботи. Так, сама дівчинка народилася і до 2018 року мешкала в Маріуполі. Потім разом із батьками переїхала жити до Покровська й прийшла навчатися до цієї школи, де колись навчався і Віталій Мандрик. Випадково почувши фамілію «Мандрик», вона згадала, як у лютому 2015 року почула з засобів масової інформації про те, що група спецпризначенців попередила теракт в її рідному місті. Тоді одного з «Соколів» — Віталія Мандрика було вбито на місці, ще одного — важко поранено. Настя почала цікавитись долею родини загиблого бійця, збирати матеріали. І коли обирала тему для участі у конкурсі, вирішила, що хоче розповісти саме про героя — правоохоронця.
Вчитель зарубіжної літератури Ірина Фісай, яка є керівником переможної роботи, зачитала присутнім цей твір. Учні захоплено слухали і на очах у багатьох з’являлися сльози.
Виконуюча обов’язки директора школи Валентина Рудик вручила брату Віталія Мандрика — Дмитру Тимошенко пам’ятний альбом, який був створений спеціально на честь загиблого правоохоронця. Керівник навчального закладу також зазначила, що в шкільній бібліотеці створено куточок, де зібрані матеріали про життя та спортивні досягнення Віталія, адже він навчався саме в цій школі.
В.о. заступника начальника Покровського відділу поліції Максим Кухлов привітав школярку-переможницю та її куратора з перемогою та подякував, що саме таку тему обрали для творчої роботи.
«Професія поліцейського завжди пов’язана з ризиком, і її обирають люди, які готові жертвувати своїм життям заради інших. Нашому колезі Віталію Мандрику було лише 27 років. Він спішив жити, намагаючись встигнути все, залишав собі дуже мало часу на сон і відпочинок. Він став гідним офіцером, сильним спортсменом, коханим чоловіком та батьком. Сьогодні його ім’я носить вулиця у його рідному місті Покровську, саме та, де розташований Покровський відділ поліції. На честь спецпризначенця в Маріуполі проводиться щорічний турнір з рукопашного бою імені Віталія Мандрика – виду спорту, яким змалку захоплювався Віталій. Указом Президента України Віталій Мандрик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). А у жовтні 2017 року йому було присвоєно звання почесного громадянина Маріуполя (посмертно). Так жителі увічнили пам’ять правоохоронця, який ціною власного життя врятував 700-тисячне місто від теракту. Ми завжди будемо пам’ятати подвиг свого колеги і намагаємося не залишати без уваги його маленьку донечку Діана – точну копію батька. І дуже вдячні, за те, що і в вашому навчальному закладі пам’ятають про героя»,- зазначив в.о. заступника начальника Покровського відділу поліції Максим Кухлов.
Покровський відділ поліції
Донецької області